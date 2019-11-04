с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, подписал указы об увольнении 11 генералов силовых ведомств. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

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