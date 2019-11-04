Политика

ИзвестияИзвестияПутин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, подписал указы об увольнении 11 генералов силовых ведомств. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности более десяти руководителей СКР, МЧС и МВД, соответствующий указ
 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ12:37

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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Известия16:56

Путин освободил от должностей 11 генералов МЧС, МВД и СК

RT на русском15:28

Что произошло за день: понедельник, 4 ноября

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Znak.com13:22

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

РИА Новости12:40
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