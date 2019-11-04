Политика
ИзвестияПутин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД. В числе прочих с должности уволен и обвиняемый в мошенничестве генерал-майор МВД Александр Мельников.
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Происшествия
Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой
РИА Новости 11:23
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК 02 ноября в 18:05
Культура
Президент поздравил Градского с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин в поздравлении отметил "большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус" Александра Градского.
The Moscow Post вчера в 03:30
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Гаджеты
Для запуска RDR 2 на 60 FPS на ультра в 4K не хватит карты NVIDIA GeForce RTX 2080Ti
По данным NVIDIA, видеокарты GeForce RTX 2080 Ti не хватит на 60 FPS при разрешении 4K (3840 x 2160 точек).
Игромания.ру 12:49
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
Актуальные Новости вчера в 04:38
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Watch будут втрое дешевле Apple Watch 5
Для сравнения, цена Apple Watch 5 на китайском рынке составляет 611 долларов, Samsung Galaxy Watch LTE подешевле — 355 долларов.
UfaTime.ru 11:05
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер вчера в 03:32
Политика
В Румынии утверждено новое правительство
Парламент Румынии утвердил в понедельник новое правительство во главе с председателем Национально-либеральной партии Людовиком Орбаном.
Sputnik Молдова 12:32
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Политика
Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 12:50
Технологии
TSMC наймёт 8000 сотрудников для разработки 3-нанометровых чипов
Исполнительный президент TSMC Марк Лю (Mark Liu) заявил о намерении производителя принять на работу 8000 сотрудников для нового центра исследований и разработок, который должен быть введён в эксплуатацию в следующем году.
3DNews 10:15
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Здоровье
Минздрав поменял норму потребления соли для россиян
Ведомство установило новую суточную норму потребления соли.
Neva.Today 02 ноября в 10:20
Хоккей
2 очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Чемпионат вчера в 21:50