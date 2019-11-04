Политика

ИзвестияИзвестияПутин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД. В числе прочих с должности уволен и обвиняемый в мошенничестве генерал-майор МВД Александр Мельников.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности более десяти руководителей СКР, МЧС и МВД, соответствующий указ
 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ12:37

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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

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ТАСС12:33

Что произошло за день: понедельник, 4 ноября

Интерфакс12:52
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