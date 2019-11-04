Политика
ИзвестияПутин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД. В числе прочих с должности уволен и обвиняемый в мошенничестве генерал-майор МВД Александр Мельников.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин освободил от должности более десяти руководителей СКР, МЧС и МВД, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ12:37
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