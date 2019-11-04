с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД. В числе прочих с должности уволен и обвиняемый в мошенничестве генерал-майор МВД Александр Мельников.

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

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