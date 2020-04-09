Общество
Lenta.ruПутин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня подписания.
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Экономика
Добычу нефти сократят. Что это значит для курса рубля и российской экономики
Напомним, нефть стала заметно дешеветь в начале марта. В результате резко ослаб курс рубля.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен из-за коронавируса COVID-19, сообщил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи
Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Энергетика
Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.
Футбол
Три года Джикии в «Спартаке». Чемпионство, отказ «Зениту», разрыв «крестов» и капитанство
Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в конце 2016 года.
Здоровье
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае
Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
Энергетика
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
Общество
«Прямой разговор с Александром Осиповым» пройдёт без зрителей в зале
«Прямой разговор с Александром Осиповым» пройдёт без зрителей в зале, как это было в 2019 году, из-за режима самоизоляции, действующего в регионе для нераспространения коронавирусной инфекции.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Здоровье
В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали
На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.
Технологии
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Происшествия
Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Авто
В России и в Мордовии продолжается режим самоизоляции. Любовь Князькова поделилась тем, как она проводит это время
В России продолжается режим самоизоляции.
Политика
Госдеп: США принимают во внимание позицию России по ДСНВ
США принимают во внимание позицию России по договору СНВ-3 (Договору о сокращении и ограничении наступательных вооружений) и изучают возможность его продления, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.
Происшествия
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом
Гражданка Таиланда повторно заразилась коронавирусной инфекцией через неделю после выздоровления, сообщила газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Чайяпхум.
Происшествия
Москвичка сдала в полицию нарушившую карантин маму
Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
У 26-летней дочери Владимира Левкина вырезали злокачественную опухоль
Здоровье
Российские медики оценили препарат, убивающий коронавирус за два дня
В России оценили действие анитипаразитарного препарата «Ивермектин», способного подавлять размножение коронавируса.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 27 иностранных летательных аппаратов
Москва, 10 апреля 2020, 01:25 — REGNUM На прошедшей неделе 27 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Здоровье
Мурашко предостерег от позднего лечения коронавируса
Состояние зараженных коронавирусом, которые не начали лечение своевременно или не придерживались предписаний медиков, ухудшается.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.