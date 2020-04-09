Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня подписания.

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Здоровье В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.

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