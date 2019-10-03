Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин уволил главу ФСИН Корниенко

Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко указом президента Владимира Путина освобожден от занимаемой им должности, говорится на портале правовой информации. Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 по 2019 год, заменив занимавшего этот пост Александра Реймера.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, указ от 30 сентября опубликован
 на портале правовых актов.
Новая газета06:42

Подробнее о событии

Путин отправил в отставку директора ФСИН Геннадия Корниенко

Новая газета06:42

Путин уволил главу ФСИН

Общественное телевидение России07:01

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке директора ФСИН Геннадия Корниенко

Znak.com06:49

Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

РБК06:46

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Эхо Москвы11:29

Глава ФСИН ушёл в отставку

Life.ru01 октября в 17:16
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
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