Политика
Московский КомсомолецПутин уволил главу ФСИН Корниенко
Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко указом президента Владимира Путина освобожден от занимаемой им должности, говорится на портале правовой информации. Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 по 2019 год, заменив занимавшего этот пост Александра Реймера.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, указ от 30 сентября опубликован на портале правовых актов.Новая газета06:42
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Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
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В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса
В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
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Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
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Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
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Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
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Факторы, которые могут повлиять на данное решение, и возможные сроки завершения строительства газопровода озвучил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе Российской энергетической недели, передает телеканал «Россия 24».
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Политика
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе.
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
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Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов
Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
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Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
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Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
Политика
Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса
Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.
Экономика
ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома»
Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома».
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
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В ООН ответили на предложение России перенести организацию из США
Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативу российской стороны перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка в другое место.
Футбол
ЦСКА — Эспаньол 0:0 (1-й тайм)
Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола".
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Политика
Путин встретился с Вышинским перед выступлением на «Валдае»
Президент России Владимир Путин встретился с главным редактором «РИА Новости Украина» Владимиром Вышинским перед выступлением на международном дискуссионном клубе «Валдай».
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В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.