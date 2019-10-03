с чего всё началось

Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко указом президента Владимира Путина освобожден от занимаемой им должности, говорится на портале правовой информации. Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 по 2019 год, заменив занимавшего этот пост Александра Реймера.

Единоборства Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Здоровье Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.

Политика Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.

Политика «Газпром» может достроить «Северный поток-2» за полтора месяца Факторы, которые могут повлиять на данное решение, и возможные сроки завершения строительства газопровода озвучил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе Российской энергетической недели, передает телеканал «Россия 24».

Политика Названы сценарии проведения выборов в Донбассе В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник конфликт из-за различий в рассматриваемых сценариях проведения выборов в Донбассе.

Политика Путин заявил об избежавшей гражданской войны России В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.

Экономика ВТБ разрешили стать акционером «Ростелекома» Согласно указу Владимира Путина, Российской Федерацией, банком ВТБ и госкорпорацией ВЭБ.РФ будет обеспечен госконтроль над более чем 50% акций «Ростелекома».

Политика Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.

Политика В ООН ответили на предложение России перенести организацию из США Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативу российской стороны перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка в другое место.

Футбол ЦСКА — Эспаньол 0:0 (1-й тайм) Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола".

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Путин встретился с Вышинским перед выступлением на «Валдае» Президент России Владимир Путин встретился с главным редактором «РИА Новости Украина» Владимиром Вышинским перед выступлением на международном дискуссионном клубе «Валдай».