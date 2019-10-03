Политика

Газета.RuГазета.RuПутин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко. Соответствующий указ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось
Президент Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, указ от 30 сентября опубликован
 на портале правовых актов.
Новая газета06:42

Подробнее о событии

Директор ФСИН официально отправлен в отставку

Красная весна08:51

Путин освободил от должности главу ФСИН и ещё пятерых генералов

Life.ru06:43

Путин уволил главу ФСИН

Общественное телевидение России07:01

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке директора ФСИН Геннадия Корниенко

Znak.com06:49

Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

РБК06:46

Президент подписал указ об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний

Эхо Москвы14:01

Путин отправил в отставку директора ФСИН Геннадия Корниенко

Новая газета06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Авто

Renault Logan получил версию на природном газе

Автоновости дня вчера в 09:21
Общество

Росконтроль назвал одну марку некачественного шоколада

Росконтроль проверил темный шоколад восьми известных брендов. Из них семь попали в перечень товаров с замечаниями, один – в «черном списке».
Русская Планета 04:13
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Кино

«Джокер» вышел в прокат в кинотеатрах Калининграда

Калининград 24 05:25
Политика

В парламенте Нидерландов требуют признать вину Украины в крушении МН17

«О роли Украины в трагедии отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», — заявил депутат парламента Михель ван Ниспен.
ФАН 06:31
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Футбол

Виктор Гончаренко: «Тяжело принять результат, но надо»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). — Тяжело принять результат, но надо.
Sportbox.RU 15:54
Политика

Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».
РБК 15:35
Шоу-бизнес

Поклонников Леонтьева поразило его детское фото

Life.ru 11:21
Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin почти на $40 млн

РБК 15:39
Политика

Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Кино

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

Фестиваль пройдёт с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус экспо".
Life.ru 01:00
Космос

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Российская газета 08:04
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Космос

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с экипажем успешно вернулся на Землю

На Землю на борту «Союза МС-12» вернулись Алексей Овчинин и Ник Хейг, а также участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.
3DNews 07:55
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Спорт

IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019

RT на русском 15:22
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Происшествия

Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

РБК 14:51
Шоу-бизнес

Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца

Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.
Телепрограмма 12:50
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Интернет

Facebook представила мессенджер для пользователей Instagram

Компания Facebook представила в четверг новое приложение для мгновенного обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram.
ТАСС 14:55
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Шоу-бизнес

После задержания с наркотиками у Бочкарёвой парализовало половину лица

News.ru 14:37
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Общество

На открывшейся станции метро «Дунайская» протекла крыша

Струи воды заметил один из пассажиров. Вечером 3 октября в Петербурге состоялось торжественное открытие новых станций Фрунзенского радиуса.
Piter.tv 14:06
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное