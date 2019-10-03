Политика

Газета.RuГазета.RuПутин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко. Соответствующий указ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, указ от 30 сентября опубликован
 на портале правовых актов.
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