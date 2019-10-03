с чего всё началось

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко. Соответствующий указ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Александр Медведев рассказал, почему не играет Малком Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему не играет нападающий петербуржцев Малком.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

Политика Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые зарубежные партнеры пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии.

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Культура Почему Настя Ивлеева не заслужила премию ТЭФИ В 2019 году победительницей развлекательной номинации на ТЭФИ стала Настя Ивлеева — ей достались сразу две статуэтки за «Лучшее развлекательное шоу в прайм-тайм» и «Лучшая ведущая ток-шоу в прайм-тайм».

Здоровье Врачи больницы в Перми решили массово уволиться Врачи неонатологи в пермском роддоме решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные, об этом заведующая отделением заявила на Youtube-канале «Альянс врачей».

Политика Путин сравнил международные отношения с музыкой Президент России Владимир Путин сравнил международные отношения между государствами с музыкой, которая должна звучать без фальши.

Общество Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Энергетика «Газпром» назвал последствия резкого сокращения выбросов CO2 Выступающих за снижение выбросов экоактивистов стоит поблагодарить, однако те рецепты, что они дают, на самом деле опасны, добавила Бурмистрова.

Общество Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.

Политика Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.

Кино Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара» Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Здоровье Стало известно, какие профессии вызывают диабет Шведские ученые выяснили, как профессиональная деятельность связана с развитием диабета 2 типа.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Единоборства Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.