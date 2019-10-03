Политика
Газета.RuПутин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко. Соответствующий указ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин отправил в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко, указ от 30 сентября опубликован на портале правовых актов.Новая газета06:42
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