Политика
Lenta.ruПутин уволил главу ФСИН и пять генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась голой для обложки модного журнала
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась для обложки ноябрьского номера французского журнала о моде и красоте Madame Figaro.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Происшествия
Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
Известия вчера в 05:26
Кино
Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети
Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».
Lenta.ru вчера в 12:48
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Космос
Предложен новый простой и верный способ колонизировать Марс
Озвучен в СМИ очень простой способ колонизации красней планеты Марс, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:05
Политика
Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.
RT на русском 13:29
Космос
Экзоспутник-кандидат может оказаться ядром гигантской планеты
Первый серьезный кандидат на роль спутника экзопланеты, вероятно, представляет собой захваченное гравитацией ядро новорожденной гигантской планеты, если существует в действительности, сообщается в новом исследовании.
AstroNews.ru 10:37
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Фигурное катание
Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае
Россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире по фигурному катанию Shanghai Trophy в Шанхае.
RT на русском 09:46
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных
Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Общество
Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз
После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Общество
Бездомной певице из метро Лос-Анджелеса предложили работу
Эмили Замурка, которая стала известна после вирусного ролика в интернете, получила предложение от музыкального продюсера, номинанта «Грэмми» Джоэла Даймонда.
BFM.ru 09:59
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Интернет
Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями»
Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.
Афиша Daily 14:13
Армия и оружие
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
Невидимость американского истребителя F-35 оказалась под сомнением из-за пассивного радара германской фирмы Hensoldt.
Российская газета 01 октября в 05:36
Политика
Путин ответил на вопрос о «близости к раю»
Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.
РИА Новости 14:17
Недвижимость
Аренда жилья подорожала до уровня 2014 года
Текущая стоимость найма приблизилась к уровню 2014 года – тогда однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 16 046 рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Вести.Ru 10:45
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 11:19
Технологии
«МегаФон» разрешил платить за игры со счета
Смысл сотрудничества заключается в том, что теперь абоненты оператора могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
TelecomDaily вчера в 05:33
Политика
Медведев заявил о беспрецедентном давлении на Россию и Кубу
Россия и Куба испытывают беспрецедентное внешнее давление вопреки всем нормам международного права, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 13:05