Политика

Газета.RuГазета.RuПутин уволил главу УВД на московском метрополитене

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
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Путин освободил от должностей ряд руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС

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РЕН ТВ09:41

Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене

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