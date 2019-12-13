Политика

Новый ДеньНовый ДеньПутин сменил губернатора Еврейской автономной области

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
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Дмитрий Песков
Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна временным исполняющим обязанности руководителя Еврейской Автономной области, а Игоря Кобзева - врио губернатора Иркутской области.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Армения 10:34

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