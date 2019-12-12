Политика
КлопсПутин отправил в отставку губернаторов двух регионов
Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента сообщает "РИА Новости" в четверг, 12 декабря.
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Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна временным исполняющим обязанности руководителя Еврейской Автономной области, а Игоря Кобзева - врио губернатора Иркутской области.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Армения вчера в 10:34
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Сергей Левченко и Александр Левинталь открыли новый сезон ротации губернаторов
Коммерсантъвчера в 17:28
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