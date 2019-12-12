Политика
РБКПутин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этим же указом Путин назначил врио главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
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Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна временным исполняющим обязанности руководителя Еврейской Автономной области, а Игоря Кобзева - врио губернатора Иркутской области.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Армения 10:34
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