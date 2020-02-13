Политика
ИнтерфаксПутин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске.
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Финансы
Незаконное обналичивание в России в 2019 году снизилось вдвое
Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.
Биатлон
Фуркад собрался судиться с Резцовой
Общество
Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления
Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
Космос
В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»
Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
Авто
Ford Mach-E для Европы сможет пройти 600 километров без подзарядки
Автопроизводитель заявляет, что на одном заряде автомобиль сможет проходить от 420 до 600 километров в зависимости от версии, а отдача силовых установок от 258 до 338 л.с. Отличительной чертой автомобилей для Европы станет появление несколько иного рисунка ходовых огней, которые лишились вертикальных секций, а также черного контура решетки радиатора.
Общество
В Карелии директор школы отчитала ученицу за «толстоватые» ноги
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в загс
В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
Армия и оружие
В Ираке ракетами обстреляна военная база США
На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Общество
Правила перевозки багажа в поездах могут изменить
Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Происшествия
Задержана мать, оставившая ребенка в переходе у метро в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, оставившую младенца у станции метро "Парк Победы" в Москве.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Происшествия
В Польше избили группу русскоговорящих
Политика
Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма
В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Здоровье
Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам
Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Политика
Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России
Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.