Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске.

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