Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремлся врио главы региона назначен Владислав Шапша. Шапша родился в 1972 году в Обнинске.
Читать в источнике
Комментировать368

Подробнее о событии

Путин встретился с новым калужским губернатором

Kaluga24.tv12:57

Анатолий Артамонов ушел в отставку

Kaluga-poisk.ru11:10

Председатель калужского Заксобрания Виктор Бабурин назвал Владислава Шапшу учеником Артамонова

Калужские новости14:22

Путин принял отставку главы Калужской области

РИА Новости11:05

Артамонов объяснил свой уход

Московский Комсомолец Калуга13:45

Итоги деятельности Анатолия Артамонова на посту губернатора Калужской области

ТАСС13:31

Путин уволил губернатора Калужской области

РБК11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Финансы

Незаконное обналичивание в России в 2019 году снизилось вдвое

Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.
ТАСС 13:42
Биатлон

Фуркад собрался судиться с Резцовой

Газета.Ru 14:11
Общество

Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления

Мощный атлантический циклон придет в западные регионы России в выходные дни, а к понедельнику доберется и до Москвы.
ТАСС вчера в 23:11
Космос

В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»

Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
3DNews вчера в 05:02
Авто

Ford Mach-E для Европы сможет пройти 600 километров без подзарядки

Автопроизводитель заявляет, что на одном заряде автомобиль сможет проходить от 420 до 600 километров в зависимости от версии, а отдача силовых установок от 258 до 338 л.с. Отличительной чертой автомобилей для Европы станет появление несколько иного рисунка ходовых огней, которые лишились вертикальных секций, а также черного контура решетки радиатора.
Тарантас Ньюс 14:08
Культура

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН 06:06
Общество

В Карелии директор школы отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

URA.Ru вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в загс

В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов.
StarHit.ru 13:06
Армия и оружие

В Ираке ракетами обстреляна военная база США

На севере Ирака военная база США подверглась ракетному обстрелу, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс - Арабия".
Российская газета 13:24
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News 11 февраля в 07:59
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM 09:57
Армия и оружие

Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях

Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Lenta.ru вчера в 22:55
Общество

Правила перевозки багажа в поездах могут изменить

Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости 10:14
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 08:19
Происшествия

В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
ТАСС 12:36
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы

Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Lisa.ru 05:24
Происшествия

Задержана мать, оставившая ребенка в переходе у метро в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, оставившую младенца у станции метро "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 12:09
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК 05:29
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском 11:40
Происшествия

В Польше избили группу русскоговорящих

Тонкости туризма вчера в 03:58
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

В Херсонской области Украины будет построен городок для переселенцев из Крыма.
Известия 13:04
Авто

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

110km.ru 08:49
Здоровье

Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам

Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
ТАСС вчера в 05:18
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Наука

Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов

Lenta.ru 10:42
Хоккей

«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
ТАСС Спорт 13:52
Политика

Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России

Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.
РБК 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Артамонов
Российский государственный деятель. Губернатор Калужской области с 18 ноября 2000. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное