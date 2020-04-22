Политика

REGNUMREGNUMПутин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин уволил заместителя Бастрыкина

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Путин освободил от должности замглавы СК - руководителя ГВСУ Александра Сорочкина

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Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
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Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

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Губерниев — о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: «Там крайне неспокойно. Поэтому харе с футболом, братья»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал приостановить чемпионат Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.
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Здоровье

В России закончилась эпидемия гриппа

В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
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Наука

В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей

В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
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Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа

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Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»

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Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
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Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Общество

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
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В США скончалась актриса Ширли Найт

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Обстановка по коронавирусу в СКФО ухудшается – полпред Чайка

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МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»

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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу УАЗа, созданный на базе модели «Профи» реанимобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе.
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Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
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США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
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Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

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Армия и оружие

Российские военные остановили перестрелку на севере Сирии

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В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом

Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
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Генпрокуратура признала Project Harmony нежелательной в России

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — отметили в Генпрокуратуре.
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Авто

Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
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