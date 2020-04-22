Общество Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте. 2

Общество Назван главный способ распространения коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом. 60

Шоу-бизнес Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем белье Певица Слава похвасталась на своей странице в Instagram тем, что поправилась. Для нового видео 39-летняя артистка станцевала в нижнем белье. 13

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 13K

Общество В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет. 44

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 18

Наука В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.

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Спорт Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге» Запрос на занятия спортом сохранился и в режиме самоизоляции, следствием чего стало масштабное появление в соцсетях контента спортивных тренировок и челленджей.

Здоровье Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа. 241

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 177

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Политика МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии» Украине стартует компания, в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины, по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации. 2

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Энергетика США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+ США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.

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Здоровье Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения. 28

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