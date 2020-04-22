Политика
REGNUMПутин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода.
Lenta.ru 18:01
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Шоу-бизнес
Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем белье
Певица Слава похвасталась на своей странице в Instagram тем, что поправилась. Для нового видео 39-летняя артистка станцевала в нижнем белье.
Дни24 12:05
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Спорт
Губерниев — о ситуации с коронавирусом в Белоруссии: «Там крайне неспокойно. Поэтому харе с футболом, братья»
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал приостановить чемпионат Белоруссии в связи с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 17:53
Общество
В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом
Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.
ТАСС 20 апреля в 16:37
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru 15:22
Наука
В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей
В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
Научная Россия 14:12
Здоровье
Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа
Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru 18:09
Спорт
Звезды спорта примут участие в «Домашней суперлиге»
Запрос на занятия спортом сохранился и в режиме самоизоляции, следствием чего стало масштабное появление в соцсетях контента спортивных тренировок и челленджей.
Советский спорт вчера в 06:30
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия 18:28
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
Здоровье
Обстановка по коронавирусу в СКФО ухудшается – полпред Чайка
По словам полпреда, в округе выявлено 2018 случаев заражения коронавирусом, из чего следует, что местные власти не готовы в полной мере к борьбе с вирусом.
РИА Дербент 14:01
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
Украине стартует компания, в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины, по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия 17:53
Авто
УАЗ выпустил для медиков реанимобиль на базе УАЗ «Профи»
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу УАЗа, созданный на базе модели «Профи» реанимобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе.
Автоновости дня 03:53
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Энергетика
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
Коммерсантъ 18:51
Политика
Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Здоровье
Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом
В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения.
Телеканал 360° 13:40
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Политика
Генпрокуратура признала Project Harmony нежелательной в России
«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования», — отметили в Генпрокуратуре.
Известия 12:08
Авто
Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35