Политика
REGNUMПутин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
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Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Политика
В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына
В Кремле видели информацию СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, но подтверждений их достоверности нет.
Российская газета 21 апреля в 07:34
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 16%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
В России планируют создать единый центр контроля за водителями
В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Политика
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 12:07
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Общество
Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
Энергетика
СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFТС) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК + в марте попасть к трейдерам раньше времени.
РБК вчера в 23:33
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 21 апреля в 04:13
Происшествия
В наркодиспансере Читы коронавирус подтвердился у 17 человек
Чита, 23 апреля 2020, 06:46 — REGNUM У 17 человек, которые находились в наркологическом диспансере в Чите, подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:01
Наука
В Китае оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
Противовирусный препарат «Арбидол» и комбинация «Лопинавир/Ритонавир» не являются эффективными средствами для лечения больных с легкой или средней формами коронавируса.
URA.Ru вчера в 19:57
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Энергетика
Польша отказалась от нефти из России
От российского «черного золота» Варшава отказалась, а ведь польские НПЗ работали преимущественно на российской нефти еще с постройки нефтепровода «Дружба» в 1960-х годах.
Новые Известия вчера в 02:27
Общество
Мэр Омска назначила нового заместителя
Проектный офис призван стать координационным органом в целях мониторинга за ходом реализации основных приоритетных направлений развития Омска, национальных проектов и проектной деятельности реализуемой в городе.
Глас Народа 00:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 21 апреля в 20:15
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Новосибирской области готовятся ввести систему электронных пропусков
В Новосибирской области идёт подготовка к введению системы электронных пропусков в регионе по примеру Москвы, заявил глава региона Андрей Травников.
Парламентская газета вчера в 12:29
Авто
Skoda показала «прощальную» версию Skoda Kodiaq RS
32CARS.ru вчера в 08:28
Здоровье
О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
Общество
В кабинете пермского вице-премьера Михаила Сюткина проводят обыски
В кабинете первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина проходят обыски.
Местное время (г. Пермь) 00:49