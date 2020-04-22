Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

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