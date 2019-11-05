с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, подписал указы об увольнении 11 генералов силовых ведомств. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Политика США зависят от российских РД-180, сообщили СМИ США по прежнему зависят от российских ракетных двигателей РД-180, сообщает National Interest.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

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Кино «Терминатор» стал лидером американского проката Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие В США назвали отстающую от России военную сферу Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.

Энергетика «Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Шоу-бизнес Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.

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Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Единоборства Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.

Общество Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

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Армия и оружие Сестра погибшего террориста аль-Багдади задержана в Сирии Высокопоставленный представитель властей Турции сообщил журналистам о задержании в районе сирийского поселка Азаз Расмии Авад, которая является родной сестрой ликвидированного главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Игры РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.

Происшествия На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Грузопассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в понедельник вечером на Ставрополье, восемь человек пострадали, сообщила пресс-служба краевого ГИБДД.

Экономика «Вымпелком» освобождает помещения Оператор начал сокращать сеть салонов "Вымпелком" к концу третьего квартала закрыл около 150 салонов сотовой связи, работающих в России под его брендом.

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Шоу-бизнес В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.