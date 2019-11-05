Политика
ИзвестияПутин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, подписал указы об увольнении 11 генералов силовых ведомств. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин освободил от должности более десяти руководителей СКР, МЧС и МВД, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ12:37
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Коммерсантъ 13:51
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Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
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Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
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В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Хоккей
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Спорт-Экспресс 21:40
Общество
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Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС 20:29
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Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
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Закон о защите обманутых дольщиков подписал президент России
Поправки уравнивают в правах на компенсацию людей, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
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Армия и оружие
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Московский Комсомолец 18:50
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.
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На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
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ТАСС 14:06
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«Вымпелком» освобождает помещения
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Коммерсантъ 17:29
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Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
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ФК «Ростов» на последних минутах упустил победу над «Краснодаром»
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Маленький сын пытался забрать Соболева с интервью. Видео
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Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Коммерсантъ 13:25
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Раскрыта дата продаж кроссовера Kia KX3
Обновленный компактный кроссовер Kia KX3 официально представят публике в Гуанчжоу 22 ноября.
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