Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета. Об этом следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин освободил от должности более десяти руководителей СКР, МЧС и МВД, соответствующий указ
 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 12:37

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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

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Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
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Президент Беларуси внес в Нацсобрание проект бюджета на 2020 год

Доходы бюджета составят 39,5 миллиардов белорусских рублей В Палату представителей Национального собрания Беларуси за подписью президента Александра Лукашенко поступили проекты бюджетов на 2020 год и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал президента страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ вчера в 04:29
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BFM.ru вчера в 23:48
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«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
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Четыре рабочих дня вместо пяти ожидает россиян на этой неделе из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства.
ТАСС вчера в 16:06
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Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
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Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой

УралПолит.Ru вчера в 23:31
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Происшествия

Тела двух маленьких детей нашли в Приморье

Известия вчера в 22:09
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Происшествия

Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев

В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
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Астраханская область одной из первых выполнит поручение президента

Накануне же губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин совместно с министром здравоохранения и главами врачебных учреждений и организаций региона обсудили дальнейшую работу в этом направлении.
ГТРК Лотос 02 ноября в 05:33
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

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Газета.Ru вчера в 06:14
Армия и оружие

США продолжают дело ИГ, воруя с помощью курдов нефть у Сирии

Журналисты РИА Новости подготовили материал, рассказывающий о налаженных схемах воровского «нефтяного» бизнеса США в Сирии, который они «строят» с помощью карманных бандформирований курдов.
ПолитРоссия вчера в 02:38
Общество

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона, данные клиентов «АльфаСтрахования» не подтвердились, пишет РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:33
Музыка

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Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03 ноября в 03:23
Наука

В Мексиканском заливе нашли зубы акулы, жившей 2,5 млн лет назад

Дайверы обнаружили на дне Мексиканского залива окаменелости зубов крупнейших акул, живших 2,5 млн лет назад.
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Армия и оружие

В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России

Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Комсомольская правда 03 ноября в 23:35
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Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
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Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Футбол

Икарди рассчитывает, что «ПСЖ» выкупит его у «Интера»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди отметил, что рассчитывает остаться в «ПСЖ».
Матч ТВ вчера в 19:57
Общество

В России могут разрешить тратить пенсионные накопления на жилье

В Госдуме предложили разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов тратить накопления на улучшение жилищных условий.
РЕН ТВ вчера в 17:42
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
РИА Новости 03 ноября в 14:03
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