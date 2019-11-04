с чего всё началось

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета. Об этом следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

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