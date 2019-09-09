Почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

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