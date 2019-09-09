Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.
Читать в источнике
Комментировать263
с чего всё началось

В правоохранительных органах произведены увольнения и назначения

Почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.
Коммерсантъвчера в 14:34

Подробнее о событии

В правоохранительных органах произведены увольнения и назначения

Коммерсантъвчера в 14:34

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Lenta.ruвчера в 14:56

«Коммерсантъ» сообщил об увольнении Путиным почти 30 силовиков

РБКвчера в 17:29

«Коммерсантъ»: Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Дождьвчера в 15:54

Путин уволил 30 генералов и полковников

URA.Ruвчера в 16:01

Путин отправил в отставку 30 генералов и полковников

РЕН ТВвчера в 18:21

«Ъ»: Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков

Газета.Ruвчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Политика

Трамп ответил критикам своих волос

Известия вчера в 21:23
Политика

Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Баскетбол

Бросок на юг: разыгрывающий сборной РФ может перебраться в Краснодар

Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета вчера в 09:18
Происшествия

Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

РБК 00:25
Армия и оружие

Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря

РБК вчера в 20:01
Политика

СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России

СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ приняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Политика

США вернули Украине похищенную нацистами картину

Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 00:37
Общество

В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек

Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Коммерсантъ вчера в 12:03
Экономика

Экономика Казахстана за январь-август выросла на 4,3%

Рост ВВП Казахстана в январе-июле составил 4,2%. Официальный прогноз властей Казахстана - рост ВВП по итогам текущего года на 3,8%.
РИА Новости вчера в 23:38
Происшествия

Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Авто

Lada Vesta Cross замечена в новом голубом цвете

Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня вчера в 04:09
Наука

Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года

Ugpressa.ru вчера в 16:27
Авто

Volkswagen подогревает ажиотаж вокруг нового кроссовера Tayron

Новому среднеразмерному кроссоверу Volkswagen Tayron практически с момента старта продаж удалось стать одним из самых востребованных SUV в линейке марки.
Новые автомобили вчера в 22:30
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Lenta.ru вчера в 09:18
Экономика

Минфин США планирует начать приватизацию Fannie Mae и Freddie Mac

Администрация США рассчитывает при благоприятных условиях приступить к приватизации ипотечных организаций Fannie Mae и Freddie Mac, которые были введены под государственное управление для предотвращения банкротства во время кризиса 2008 года, через три-шесть месяцев.
ТАСС вчера в 11:28
Происшествия

Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос

Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Общество

В Челябинске назначили руководителя управления капстроительства

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 сентября управление капитального строительства Челябинска возглавляет Василий Беспалов.
Новый День 00:27
Политика

Елизавета II одобрила отсрочку Brexit

Британская королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке выхода страны из ЕС.
Диалог вчера в 12:49
Футбол

Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса

REGNUM 00:17
Общество

Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»

РИА Новости вчера в 20:48
Происшествия

В Сочи спасатели эвакуировали 20 человек из горящего дома

Спасатели потушили пожар в частном доме в Сочи, из которого эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:35
Здоровье

Минздрав рассчитывает, что вейпы и кальяны приравняют к сигаретам в ближайшее время

Минздрав РФ считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
ТАСС вчера в 23:02
Единоборства

Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.
Кавказский узел 08 сентября в 15:42
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное