Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.
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с чего всё началось

В правоохранительных органах произведены увольнения и назначения

Почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.
Коммерсантъ14:34

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В правоохранительных органах произведены увольнения и назначения

Коммерсантъ14:34

Сергей Дубровин уволен с должности руководителя Следственного управления по РД, а Алексей Ежов назначен прокурором республики

Черновик16:08

Владимир Путин уволил главу дагестанского Следкома Сергея Дубровина и его заместителя Тугая Тугаева

Махачкалинские известия15:01

Путин назначил нового прокурора Дагестана и уволил главу Следственного комитета республики

РИА Дербент19:51

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Lenta.ru14:56

Президент РФ назначил нового прокурора Дагестана и снял с должности руководителя Управления СК России по Дагестану и его заместителя

Новое дело15:15

«Коммерсантъ» сообщил об увольнении Путиным почти 30 силовиков

РБК17:29
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Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ 13:00
Футбол

Россия обыграла Казахстан в отборе Евро-2020 благодаря голу Фернандеса

Газета.Ru 17:19
Политика

Стали известны предварительные результаты выборов мэра Новосибирска

Избирком Новосибирска сообщил, что явка по данным на 22.00 составила 20,55%. Окончательные итоги выборов станут известны 9 сентября.
РБК Новосибирск вчера в 13:08
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Вести.Ru вчера в 20:17
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика

На выборах губернаторов победили действующие главы регионов

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Гаджеты

Huawei рекламирует возможности линейки Huawei Mate 30

iXBT.com 00:00
Армия и оружие

Подразделения ЮВО получили в августе около сотни единиц новой техники

ИА Крыминформ 04:03
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Политика

Дональд Трамп отменил переговоры с талибами

Ключевые лидеры талибов сегодня должны были провести переговоры с Трампом в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде и уже прибыли в США, но в последний момент президент отменил встречу.
Эхо Москвы вчера в 04:00
Армия и оружие

КНДР снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря

РИА Новости 18:43
Космос

Робот «Федор» успешно вернулся на Землю

Первый российский антропоморфный робот «Федор», который побывал в космосе, вернулся на Землю.
Комсомольская правда 06 сентября в 18:00
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Футбол

«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

Pravda.Ru 05:41
Политика

США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину

Украинское посольство получило от ФБР картину Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало украинскому посольству в Вашингтоне картину, которая была похищена в СССР в 1941 году, передает ТАСС со ссылкой на ФБР.
Аргументы и Факты 19:05
Политика

В Киеве заявили о новых переговорах с Москвой по освобождению заключенных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Москва и Киев обсуждают следующее одновременное освобождении задержанных и осужденных лиц.
Газета.Ru 16:38
Политика

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика

Трамп ответил критикам своих волос

Президент США Дональд Трамп заявил, что его волосы не идеальны, но они лучше, чем у большинства его ровесников.
Известия 21:23
Экономика

Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе

Средняя стоимость авиабилета в экономклассе за восемь месяцев текущего года выросла на 24,1%. Об этом рассказали «Известиям» в Росстате.
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Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» Заха может перейти в «Авангард»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский клуб проявляет интерес к форварду «Нью-Джерси» Павлу Заха.
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Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
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Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете

На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.
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Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья»

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.
ProstoProSport 17:06
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Британский парламент официально приостановил работу

В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.
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