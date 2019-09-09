Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.
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с чего всё началось

В правоохранительных органах произведены увольнения и назначения

Почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.
Коммерсантъ14:34

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В правоохранительных органах произведены увольнения и назначения

Коммерсантъ14:34

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Lenta.ru14:56

«Коммерсантъ» сообщил об увольнении Путиным почти 30 силовиков

РБК17:29

Путин уволил 30 генералов и полковников

URA.Ru16:01

«Коммерсантъ»: Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Дождь15:54

Путин отправил в отставку 30 генералов и полковников

РЕН ТВ18:21

«Ъ»: Путин уволил почти 30 высокопоставленных силовиков

Газета.Ru16:01
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Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков

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Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

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Политика

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Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий

Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд.
Lenta.ru 11:06
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

REGNUM 09:48
Общество

Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации»

Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия 18:16
Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
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Россия обыграла Казахстан в отборе Евро-2020 благодаря голу Фернандеса

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Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
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Верховный суд подтвердил пожизненные сроки участникам «банды ГТА»

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Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

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Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Сборная Греции победила Чехию на ЧМ по баскетболу

Сборная Греции по баскетболу одержала победу над Чехией в матче заключительного тура второго группового этапа чемпионата мира.
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Космос

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Цены на машины разгонят утильсбором

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Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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РИА Новости вчера в 22:24
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Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России

Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
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