Политика
Lenta.ruПутин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.
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с чего всё началось
Почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.Коммерсантъ14:34
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Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Кино
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли
Российская газета 08:36
Армия и оружие
Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля»
Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.
Царьград 17:36
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Экономика
Суд отказался арестовывать имущество экс-руководства «Развития»
Сегодня, 9 сентября 2019 года, стало известно, что Арбитражный суд Карачаево-Черкессии отказался арестовывать имущество бывших руководителей ООО КБ «Развитие» (лицензия отозвана 10 октября 2016 года) по ходатайству госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Саминвестор 06:55
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Минсельхоз вмешался в танковые дела
Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.
Коммерсантъ 18:30
Игры
Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК
Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
REGNUM 13:57
Происшествия
Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки
Мужчина, ликвидированный в Грозном после стрельбы в полицейских, планировал другие нападения на правоохранителей, никто в ходе инцидента не пострадал, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев.
РИА Новости 05:36
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости 14:48
Футбол
Черчесов прокомментировал замены в матче с Казахстаном
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о заменах в матче отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Казахстана (1:0).
Чемпионат 17:37
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Происшествия
В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества
В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.
РБК вчера в 22:08
Политика
Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Экономика
Суд рассмотрит иск Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из его капитала перед санацией
Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску Промсвязьбанка, требующего признать незаконными сделки по выходу трех НПФ — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" (в настоящее время присоединен к "Сафмару") — из капитала банка накануне объявления о его санации.
ПРАЙМ 17:27
Политика
Зеленский посетит США 23 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 05:53
Экономика
РФ снизила пошлины на легковые автомобили по обязательствам перед ВТО
Россия с 10 сентября снизила ввозные пошлины на легковые автомобили с 17% до 15%, что стало финальным этапом в выполнении обязательств, взятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 году.
Интерфакс 17:31
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт, есть жертвы
Стрельбу открыл неизвестный злоумышленник в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов.
REGNUM 15:10
Футбол
Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана
Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.
ProstoProSport 13:52
Авто
Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км
Ведомости 03:00
Общество
Беглов пообещал оправдать доверие петербуржцев
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поблагодарил всех тех, кто оказал ему поддержку на выборах губернатора Северной столицы 8 сентября, и пообещал оправдать доверие избирателей.
REGNUM 13:41
Здоровье
Диетологи рассказали, кому противопоказано мясо
Газета Кемерова 00:50