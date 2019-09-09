Политика
Lenta.ruПутин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, указ №425 был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.
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с чего всё началось
Почти тридцать генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, лишились своих должностей.Коммерсантъвчера в 14:34
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Происшествия
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Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной
Напомним, что 7 сентября текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Военное дело 01:30
Общество
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Синоптики рассказали, что во вторник, 10 сентября, в столице ожидается по-летнему теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.
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Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
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