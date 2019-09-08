Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант". Его уволили 7 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось

Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.
Коммерсантъ11:23

Подробнее о событии

Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

Коммерсантъ11:23

Путин уволил помощника Бастрыкина

РИА Новости14:15

СМИ: помощник главы СК уволен после 50 лет службы

Московский Комсомолец12:06

Путин уволил защищавшего детей генерала

Lenta.ru12:16

Стало известно, почему Путин уволил защищавшего детей генерала

РЕН ТВ18:30

Путин подписал заявление об отставке старшего помощника главы СКР по вопросам защиты детей

Znak.com16:03

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

РБК14:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:52, Вашингтон
Гаджеты

Lenovo представила планшеты Smart Tab M8 и M10

iXBT.com 16:57
Футбол

Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 14:48
Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Гаджеты

Asus ROG Phone 2 возглавил ТОП-10 смартфонов на Android

Asus ROG Phone 2 занял первое место в ТОП-10 бенчмарка AnTuTu.
Дни24 08:47
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

RT на русском 18:51
Политика

На выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов

Вести.Ru 16:37
Кино

Роман Лю Цысиня «Эра сверхновой» получит экранизацию

Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
Мир фантастики 04:54
Происшествия

Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек

Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ 13:35
Футбол

Экс-игрок «Спартака» объяснил арест его водителя за провоз наркотиков

Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
Газета.Ru 14:16
Политика

Единый день голосования начался в России 8 сентября

Единый день голосования, в рамках которого выбираются главы субъектов РФ и парламентарии, начался по всей России в воскресенье, 8 сентября.
iReactor вчера в 17:51
Политика

Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Авто

В Норвегии планируют перейти на электрокары

В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
SpeedMe 11:39
Гаджеты

Логотип яблока в новых iPhone сменит свое привычное расположение

Дни24 11:50
Происшествия

Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте.
Lenta.ru 16:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл бросила 4-месячного сына ради уикенда в США

Меган Маркл бросила 4-месячного сына ради уикенда в США Жену принца Гарри вновь подвергли жесткой критики за ее поведение.
Экспресс газета 13:53
Футбол

В «Локомотиве» подписание бразильца назвали бизнес-проектом

Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов.
Газета.Ru 19:43
Гаджеты

Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров

Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
Ferra 12:31
Наука

Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ

Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика

Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Коммерсантъ 16:45
Экономика

Минэкономразвития обновило прогноз по инфляции в России

Напомним, ранее, в конце августа, Минэкономразвития понизило прогноз инфляции с 4,3% до 3,8%. Согласно обновлённым ожиданиям, по итогам 2019 года инфляция может оказаться даже ниже этого порога.
REGNUM 06 сентября в 04:53
Армия и оружие

В новых ядерных бомбах США обнаружили дефект

Из-за обнаруженных дефектов США решили отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61 12-го поколения и боеголовок W88 ALT 370.
Газета.Ru 15:17
Армия и оружие

«Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя»

В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.
Lenta.ru 17:18
Футбол

Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов

Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.
Чемпионат 16:59
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Кино

В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»

В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.
Ридус 16:00
Теннис

Сафин высказался о физической форме Медведева

Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
RT на русском 18:53
Армия и оружие

В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы

Новостной фронт 09:43
Культура

Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»

Екатеринбург-ТВ 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное