Политика
РИА НовостиПутин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант". Его уволили 7 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет.
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с чего всё началось
В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.Коммерсантъ11:23
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Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Вслед за трилогией «В память о прошлом Земли» киноадаптацию получит ещё один роман Лю Цысиня — «Эра сверхновой», получившая «Хьюго».
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Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
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Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
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Единый день голосования, в рамках которого выбираются главы субъектов РФ и парламентарии, начался по всей России в воскресенье, 8 сентября.
iReactor вчера в 17:51
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Авто
В Норвегии планируют перейти на электрокары
В прошлом году почти треть реализованных авто в Норвегии составили электрические автомобили.
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Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте.
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Меган Маркл бросила 4-месячного сына ради уикенда в США Жену принца Гарри вновь подвергли жесткой критики за ее поведение.
Экспресс газета 13:53
Футбол
В «Локомотиве» подписание бразильца назвали бизнес-проектом
Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов.
Газета.Ru 19:43
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Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров
Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
Ferra 12:31
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
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Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Коммерсантъ 16:45
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Минэкономразвития обновило прогноз по инфляции в России
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REGNUM 06 сентября в 04:53
Армия и оружие
В новых ядерных бомбах США обнаружили дефект
Из-за обнаруженных дефектов США решили отложить на полтора года выпуск управляемых ядерных бомб B61 12-го поколения и боеголовок W88 ALT 370.
Газета.Ru 15:17
Армия и оружие
«Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя»
В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.
Lenta.ru 17:18
Футбол
Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов
Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.
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Кино
В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.
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Теннис
Сафин высказался о физической форме Медведева
Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
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Армия и оружие
В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы
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Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»
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