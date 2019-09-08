Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант". Его уволили 7 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет.
Читать в источнике
Комментировать128
с чего всё началось

Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.
Коммерсантъвчера в 11:23

Подробнее о событии

Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

Коммерсантъвчера в 11:23

Путин уволил помощника Бастрыкина

РИА Новостивчера в 14:15

Путин уволил защищавшего детей генерала

Lenta.ruвчера в 12:16

СМИ: помощник главы СК уволен после 50 лет службы

Московский Комсомолецвчера в 12:06

Стало известно, почему Путин уволил защищавшего детей генерала

РЕН ТВвчера в 18:30

Путин подписал заявление об отставке старшего помощника главы СКР по вопросам защиты детей

Znak.comвчера в 16:03

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

РБКвчера в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:59, Вашингтон
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Политика

«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика

Сопредседателя «Деловой России» Назарова назначили вице-премьером Башкирии

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров, побеждающий на выборах главы региона с 82,02% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, назначил сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова и.о. вице-премьера правительства республики.
ТАСС 01:54
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Наука

Геологи рассказали, что может находиться под поверхностью Луны

Канадские и американские геологи заявили, что им удалось найти связь между содержанием серы в лунных вулканических породах с присутствием сульфида железа глубоко под поверхностью Луны.
Rusargument 07 сентября в 16:24
Политика

В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском вчера в 15:49
Теннис

Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open

REGNUM 00:26
Политика

Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября.
Газета.Ru 01:43
Авто

В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia

Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe вчера в 15:27
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Политика

Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС вчера в 16:08
Политика

Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Транспорт

British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37
Политика

В Волгограде кандидат в депутаты умер на избирательном участке

Газета Кемерова вчера в 11:03
Политика

Кандидат в челябинские губернаторы проиграл вторые выборы

URA.Ru 00:27
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Здоровье

Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни

Lenta.ru 00:05
Наука

Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика

Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC

Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда 07 сентября в 22:44
Фигурное катание

Медведева снова упала перед Загитовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия вчера в 00:38
Политика

В ДНР сообщили о скором запуске поездов до Москвы и Петербурга

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что прорабатывается вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения в Россию.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Здоровье

Ученые назвали болезни, передающиеся по наследству

Дни24 вчера в 12:54
Экономика

Названы регионы с наилучшей ситуацией на рынке труда

Москва и Санкт-Петербург по итогам 2018 года стали регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда, получив более 90 баллов по индексу рынка труда.
Известия 01:47
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек

Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное