Политика
РБКПутин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина
В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей. Общая выслуга Комиссарова составила около 50 лет, включая участие в боевых действиях в горячих точках.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.Коммерсантъ11:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:13, Вашингтон
Политика
Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму
Российская газета 16:39
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов
В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.
Говорит Москва 16:49
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Футбол
Станислав Черчесов: Победе над шотландцами порадовались пять минут
Станислав Черчесов: Пять минут порадовались, и уже спокойно готовимся к следующей игре.
Российская газета 08:56
Политика
Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ 16:46
Теннис
Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Происшествия
Инвалида-колясочника сбили в Москве
В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Происшествия
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар
Российская газета 16:28
Политика
Биатлонист Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Госдуму
Бывший российский биатлонист, кандидат от «Единой России» Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области.
Lenta.ru 15:43
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС 16:08
Политика
Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.
Lenta.ru 16:49
Политика
Трамп отменил переговоры с Афганистаном
Московский Комсомолец 02:26
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 12:26
Политика
Порошенко высмеяли за слова о причастности к обмену заключенными
Пользователи сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о своей причастности к обмену заключенными с Россией.
Наша версия 03:47
Политика
Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах
РИА Новости 15:45
Армия и оружие
Украинских силовиков обвинили в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
Представитель силового ведомства народной республики Ринат Айгистов сообщил, что ВСУ обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов район Ясиноватой, где находились сотрудники миссии ОБСЕ.
Южный Федеральный 11:54
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Политика
Отказ Грузии признавать выборы в Крыму осудили на полуострове
Политика грузинских властей, которые отказываются признавать выборы в Крыму и тем самым выставляют себя в роли лучшего американского сателлита, обречена на провал, уверен Александр Молохов.
Экономика сегодня 18:02