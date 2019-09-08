В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.

с чего всё началось

В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей. Общая выслуга Комиссарова составила около 50 лет, включая участие в боевых действиях в горячих точках.

Политика Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Политика Действующие главы регионов лидируют на выборах губернаторов В Забайкальском крае — Александр Осипов получает почти 90% после обработки 92%.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Футбол Станислав Черчесов: Победе над шотландцами порадовались пять минут Станислав Черчесов: Пять минут порадовались, и уже спокойно готовимся к следующей игре.

Теннис Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.

Происшествия Инвалида-колясочника сбили в Москве В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.

Политика На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.

Общество Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».

Политика Биатлонист Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Госдуму Бывший российский биатлонист, кандидат от «Единой России» Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области.

Политика Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Политика Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира Российский политолог Станислав Белковский предложил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» номинировать президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

Политика ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Политика В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Политика Порошенко высмеяли за слова о причастности к обмену заключенными Пользователи сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о своей причастности к обмену заключенными с Россией.

Армия и оружие Украинских силовиков обвинили в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе Представитель силового ведомства народной республики Ринат Айгистов сообщил, что ВСУ обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов район Ясиноватой, где находились сотрудники миссии ОБСЕ.

Политика На выборах главы Курской области лидирует Старовойт Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.

Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.