Политика

РБКРБКПутин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей. Общая выслуга Комиссарова составила около 50 лет, включая участие в боевых действиях в горячих точках.
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с чего всё началось

Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.
Коммерсантъ11:23

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Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

Коммерсантъ11:23

Путин уволил помощника главы СКР

РИА Новости14:15

СМИ: помощник главы СК уволен после 50 лет службы

Московский Комсомолец12:06

Путин уволил защищавшего детей генерала

Lenta.ru12:16

Путин подписал заявление об отставке старшего помощника главы СКР по вопросам защиты детей

Znak.com16:03

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

РБК14:49

Путин уволил помощника Бастрыкина, который отслужил 50 лет

URA.Ru14:39
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Политика

Объявлены первые результаты выборов в Мосгордуму

Российская газета 16:39
Общество

В Гидрометцентре предупредили о смерчах на юге России

Известия 12:20
Политика

Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
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Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
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Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
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В Москве на Новом Арбате машина сбила инвалида-колясочника.
Газета.Ru 15:27
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На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия

20 человек погибли в результате атак боевиков в Буркина-Фасо

Москва 24 17:25
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Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
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Хоррор «Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

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Политика

Биатлонист Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Госдуму

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
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Политика

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Lenta.ru 16:49
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Московский Комсомолец 02:26
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму

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Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ

Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
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