Политика

REGNUMREGNUMПутин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ, как пишет газета «Коммерсантъ», подписал 7 сентября президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось

Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.
Коммерсантъ11:23

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Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

Коммерсантъ11:23

Путин уволил помощника главы Следственного комитета

РИА Новости14:15

СМИ: помощник главы СК уволен после 50 лет службы

Московский Комсомолец12:06

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Путин подписал заявление об отставке старшего помощника главы СКР по вопросам защиты детей

Znak.com16:03

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

РБК14:49

Путин уволил помощника Бастрыкина, который отслужил 50 лет

URA.Ru14:39
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова завила, что выборы завершились на всей территории России.
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Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов

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Вести.Ru 15:48
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Политика

Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму

Восемь кандидатов от КПРФ лидируют в своих округах на выборах депутатов Мосгордумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Ведомости 16:04
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Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Политика

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz.
РИА Новости 12:04
Политика

Зеленский анонсировал отвод сил в Донбассе

ФАН вчера в 14:00
Политика

На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика

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На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
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На пляже в Испании обезвредили взрывное устройство

На пляже в испанской провинции Кантабрия саперы обезвредили взрывное устройство, сообщают РИА "Новости".
РЕН ТВ 08:29
Политика

Совфед проанализирует попытки вмешательства в российские выборы извне

«Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании во второй половине сентября по итогам всех избирательных процедур обсудит попытки вмешательства извне в наши выборы», — цитирует Климова «РИА Новости».
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Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров

Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
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Американские математики разложили число 42 на три куба спустя 65 лет

Учеными-математиками из Бристольского университета и Массачусетского технологического института Эндрю Букером и Эндрю Сазерлендом найдено решение для последней остававшейся до настоящего времени неразрешенной части известной математической задачи о трех кубах.
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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

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Политика

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Российская газета 12:56
Хоккей

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Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика

Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве

На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.
Московский Комсомолец 15:07
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Экономика

«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти

Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Политика

Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

Московский Комсомолец 14:12
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