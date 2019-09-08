В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.

с чего всё началось

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ, как пишет газета «Коммерсантъ», подписал 7 сентября президент России Владимир Путин.

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