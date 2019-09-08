Политика
REGNUMПутин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ, как пишет газета «Коммерсантъ», подписал 7 сентября президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п. Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе». Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.Коммерсантъ11:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:17, Вашингтон
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Бойцы народной милиции самопровозглашенной ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов запустили над позициями украинских силовиков беспилотник с копией красного Знамени Победы, об этом говорится в репортаже корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.
РИА Новости 20:57
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.
Известия 20:49
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Здоровье
Названы условия получения незарегистрированных в России лекарств
В Минздраве России "РГ" сообщили, что подписанным распоряжением правительства о закупке импортных лекарств для детей, Минпромторгу России выделяется из резервного фонда 26,1 миллиона рублей на возмещение затрат "Московскому эндокринному заводу", связанных с закупкой, ввозом и доставкой незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов.
Российская газета вчера в 21:00
Авто
Mercedes-Benz представил тизерный видеоролик электрокара EQS Vision
На официальной странице Mercedes-Benz в Facebook был представлен тизер Vision EQS.Подпись к публикации данного ролика гласит, что: «Полностью электрический Mercedes-Benz VISION EQS покажут во Франкфурте 10 сентября 2019 года».
Тарантас Ньюс 05:49
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 08:41
Политика
Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты
Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.
Свободная Пресса 08:12
Политика
В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Гаджеты
В Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона
Как заметил один из пользователей, опция уже рабочая. Она позволяет прямо на компьютере совершать звонки со смартфона и управлять ими.
Ferra 11:44
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Армия и оружие
Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке
Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.
Lenta.ru 10:40
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
В России в три раза увеличатся родительские пособия.
Газета.Ru 20:58
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пошел в подготовительный класс
Шепелев признался, что будущая школа сына будет проводить обучение исключительно на английском, поэтому сейчас Платон занимается в таком же классе подготовки.
StarHit.ru 03:30
Общество
Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года
Пилотный проект по внедрению электронных паспортов будет запущен в первой половине следующего года в Москве, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".
ТАСС 20:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15