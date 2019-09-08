Политика
РИА НовостиПутин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант". Его уволили 7 сентября по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Выслуга генерал-майора составила 50 лет.
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с чего всё началось
В своем ведомстве генерал занимался направлением, связанным с защитой прав детей, в том числе сирот, социально незащищенных семей. Особый резонанс получила история, когда благодаря действиям Игоря Комиссарова удалось вывезти в Москву для операции лишившегося ноги сирийского мальчика.Коммерсантъ11:23
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Политика
Единый день голосования завершился по всей России
Единый день голосования завершился во всех регионах России.
Life.ru 14:05
Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Шоу-бизнес
Жена Игоря Крутого впервые встретилась с его бывшей невестой
49 лет назад во время учебы в музыкальном училище Кировограда юный Игорь Крутой познакомился с Татьяной.
StarHit.ru 13:30
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Футбол
Новичок «Зенита» Осорио рассказал о дебюте и конфликте с Заболотным
Новичок «Зенита» Йордан Осорио остался доволен своим дебютом за петербургский клуб в товарищеском матче с «Сочи».
78.ru 10:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Автоспорт
Квят высказался о сходе с гонки на Гран-при Италии
Газета.Ru 14:57
Космос
Имя на карте Ростова: Владислав Волков – летчик-космонавт, не вернувшийся на Землю живым
Блокнот Ростов-на-Дону 05:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Футбол
Испания — Фарерские острова 1:0 (1-й тайм)
33-летний игрок догнал по этому показателю вратаря Икера Касильяса.
Спорт-Экспресс 14:59
Происшествия
На Васильевском острове присудили штраф за незаконную агитацию
В мировом суде участка №18 судья вынесла постановления о привлечении к административной ответственности кандидатов в депутаты муниципального округа «Васильевский» Станислава Диденко и Максима Левко.
Петербургский дневник 14:41
Политика
СПЧ не выявил значительных нарушений на региональных выборах в РФ
Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах РФ, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.
Интерфакс - Россия 13:09
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Общество
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»
Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Экономика
Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
OAnews 14:11
Футбол
Экс-игрок «Спартака» объяснил арест его водителя за провоз наркотиков
Бывший полузащитник московского "Спартака" Фернандо, выступающий за китайский "Бэйцзин Гоань", рассказал, почему в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат метадон.
Газета.Ru 14:16
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии
Евро-футбол.ру 13:44
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46