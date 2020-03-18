Политика
РБКПутин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
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Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Общество
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
На Урале введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Публикуем выдержки из указа губернатора Свердловской области.
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
«Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения»,— считают в ГИБДД.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Политика
Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»
В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.
Политика
Песков рассказал о тестировании сотрудников Кремля на коронавирус
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что некоторые сотрудники Кремля прошли тестирование на коронавирус.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Политика
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Ранее в МИД Черногории заявили, что активно сотрудничают с коллегами из России по проблеме возвращения граждан РФ в Москву, и черногорцев в Подгорицу.
Авто
Ford отзывает в России более 18 тыс. автомобилей
ООО "Форд Соллерс Холдинг" - российский представитель Ford - отзывает в России 9318 седанов Ford Mondeo и 9130 пикапов Ford Ranger.
Хоккей
«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя
Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Армия и оружие
Минобороны сформировало запас лекарств для защиты от коронавируса
«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Футбол
Британские СМИ назвали трёх претендентов на Чалова в АПЛ
Как утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror, претендентами на Чалова являются «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
Культура
«Союзмультфильм» выпустит 52 новых серии «Ну, погоди!»
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.