Политика

РБКРБКПутин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

ТАСС07:20

Валерий Максименко освобождён от должности замдиректора ФСИН

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Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

РБК08:55

Путин уволил замглавы ФСИН: тот говорил, что ему стыдно за коллег

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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
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«В Вооруженных силах РФ сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи»,цитирует РИА «Новости» заявление Минобороны.
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