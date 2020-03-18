Политика

РБКРБКПутин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

ТАСС07:20

Валерий Максименко освобождён от должности замдиректора ФСИН

Говорит Москва07:20

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Коммерсантъ07:29

Замглавы ФСИН Максименко освободили от должности

РИА Новости07:06

Путин освободил замглавы ФСИН Максименко от должности

Московский Комсомолец07:19

Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

РБК08:55

Путин уволил замглавы ФСИН: тот говорил, что ему стыдно за коллег

БИЗНЕС Online07:21
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Общество

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:08
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.
News.ru 03:42
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
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«Евровидение-2020» официально отменили

"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Российская газета 09:36
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Гаджеты

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
ТАСС 09:37
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Здоровье

Озвучен худший сценарий развития пандемии коронавируса

Японский эпидемиолог Сато Акихиро в интервью российским СМИ рассказал, что трансформация нового коронавируса в сезонное заболевание является самым ужасным сценарием для человечества, поскольку данный вирус представляет огромную опасность для пожилых людей.
Evo-rus.com 06:27
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 09:32
Общество

Определена судьба застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян

Определена судьба российских туристов, которые застряли в Черногории из-за ограничений, введенных после вспышки коронавируса.
Lenta.ru 08:22
Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Ведомости 06:49
Гаджеты

Коронавирус: поставки материнских плат и видеокарт опускаются к минимальным уровням

Поставки материнских плат и видеокарт стремятся достигнуть рекордно низких уровней уже к концу первого полугодия 2020 года, сообщает издание DigiTimes со ссылкой на неназванные источники из ряда производителей материнских плат.
3DNews 05:28
Хоккей

«Ак Барс» предложил КХЛ завершить сезон без определения победителя

В обращении, которое опубликовал официальный сайт клуба, говорится, что без участия "Барыса" и "Йокерита", ранее отказавшихся играть во втором туре плей-офф Кубка Гагарина, "снизится до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ".
Вести.Ru 06:23
Общество

Ушел из жизни писатель Эдуард Лимонов

За жизнь Эдуарда Лимонова врачи боролись двое суток, сегодня ему сделали две операции. Однако организм не перенес нагрузки.
Online47.ru вчера в 13:08
Энергетика

Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года

Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 09:48
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Финансы

Центробанк продал валюту на 5,5 млрд руб

Банк России во вторник продал валюту на 5,5 млрд руб. Сделано это было при помощи сделок с расчетом "завтра", то есть на следующий торговый день, следует из данных, опубликованных регулятором.
РБК 04:03
Общество

Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019

Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.
Ruposters.ru вчера в 09:32
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Время Н вчера в 11:45
Общество

В правительстве заявили об отсутствии дефицита продовольствия в России

Москва, 18 марта 2020, 15:20 — REGNUM В России нет дефицита продовольствия, поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на который есть большой спрос.
REGNUM 08:20
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Мой Брянск 03:39
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС вчера в 13:58
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета 04:00
Происшествия

В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину

Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:30
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