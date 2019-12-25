Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Читать в источнике
Комментировать343
с чего всё началось
Как следует из президентского указа
, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:
РИА Новости10:03

Подробнее о событии

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

РИА Новости10:20

Путин провел перестановки в силовых ведомствах

Коммерсантъ10:13

Путин освободил от должностей нескольких руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС

ТАСС09:58

Путин освободил от должностей ряд высокопоставленных силовиков

Комсомольская правда10:00

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

RT на русском09:56

Путин уволил начальника полиции на метро Москвы после стрельбы

РБК09:52

Путин уволил шесть генералов и двоих полковников

Lenta.ru09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
RT на русском 12:17
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Транспорт

Опубликовано видео проезда первого поезда по Крымскому мосту

Инфоцентр "Крымский мост" опубликовал видео проезда первого в истории проезда пассажирского состава дальнего следования по Крымскому мосту.
Российская газета вчера в 22:50
Игры

На PS4 стала доступна бесплатная динамическая тема Ghost of Tsushima

Gmbox.ru вчера в 02:08
Общество

«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»

Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Политическая Экспертиза 01:50
Космос

Китай готовит ракету-носитель для экспедиций на Луну и Марс

На китайском космодроме Вэньчан, который расположен в южной островной провинции Хайнань, завершаются приготовления к третьему запуску крупнейшей ракеты-носителя CZ-5 («Чаньжэн-5»), сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного космического управления КНР.
REGNUM 23 декабря в 10:17
Политика

Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США

Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 11:50
Экономика

Силуанов: исполнение бюджета по нацпроектам составило 80%

На 20 декабря 2019 года исполнение бюджета РФ по нацпроектам составило 1,4 трлн руб.— это 80% от плана на год, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:03
Общество

Урал 26 декабря попадёт в зону кольцеобразного солнечного затмения

В четверг, 26 декабря, на Земле пройдёт последнее солнечное затмение 2019 года.
Телеканал ОТВ вчера в 22:26
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Общество

Более 50 суперъяхт миллиардеров заметили у берегов Сен-Мартена

В преддверии Рождества около островов Сен-Мартен в Карибском море были замечены более 50 яхт миллиардеров.
News.ru 09:52
Происшествия

Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов

Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:27
Шоу-бизнес

Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына

Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Дни24 вчера в 12:14
Шоу-бизнес

О выборе суррогатной матери с Пугачевой рассказал Галкин

В беседе с ведущей артист рассказал о самом сокровенном, в том числе и о том, как они в Аллой Борисовной выбирали суррогатную мать для своих детей.
Privet-Rostov.ru 03:29
Общество

Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
News.ru вчера в 09:41
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия

Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
VSE42.RU вчера в 11:36
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов

В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.
UfaTime.ru вчера в 14:22
Происшествия

Бывшего сотрудника ОМВД РФ приговорили к пожизненному сроку

ЛОТ 09:48
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Кино

«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года

Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
iReactor 23 декабря в 12:45
Гаджеты

Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков

На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.
Игромания.ру 09:38
Политика

Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
Экономика

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»

Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Вести.Ru 11:34
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Происшествия

Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества

Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.
Российская газета 11:35
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Фигурное катание

Навка: Поражена талантом Загитовой

Нева Спорт 12:02
Общество

В Epic Games Store начали раздавать Totally Accurate Battle Simulator

Седьмой из двенадцати бесплатных предновогодних игр от Epic Games стала Totally Accurate Battle Simulator - безумный тактический симулятор сражений с с ragdoll-физикой.
Gmbox.ru 11:57
Общество

Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде

Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Snob.ru 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное