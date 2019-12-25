с чего всё началось

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Политика Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Космос Китай готовит ракету-носитель для экспедиций на Луну и Марс На китайском космодроме Вэньчан, который расположен в южной островной провинции Хайнань, завершаются приготовления к третьему запуску крупнейшей ракеты-носителя CZ-5 («Чаньжэн-5»), сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного космического управления КНР.

Политика Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Экономика Силуанов: исполнение бюджета по нацпроектам составило 80% На 20 декабря 2019 года исполнение бюджета РФ по нацпроектам составило 1,4 трлн руб.— это 80% от плана на год, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Шоу-бизнес О выборе суррогатной матери с Пугачевой рассказал Галкин В беседе с ведущей артист рассказал о самом сокровенном, в том числе и о том, как они в Аллой Борисовной выбирали суррогатную мать для своих детей.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.

Кино «КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.

Гаджеты Intel готовит революционную систему охлаждения для ноутбуков На выставке CES 2020 компания Intel покажет новый дизайн теплового модуля, который позволит на треть увеличить эффективность систем охлаждения ноутбуков.

Политика Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Политика Зеленский запретил импорт электроэнергии из России Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.

Происшествия Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.

Общество В Epic Games Store начали раздавать Totally Accurate Battle Simulator Седьмой из двенадцати бесплатных предновогодних игр от Epic Games стала Totally Accurate Battle Simulator - безумный тактический симулятор сражений с с ragdoll-физикой.