Политика
РИА НовостиПутин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
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с чего всё началось
Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:РИА Новости10:03
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Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Кино
«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года
Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
Футбол
Манджукич, прощаясь с «Ювентусом», не упомянул Сарри
Многие фанаты обратили внимание на тот факт, что Манджукич не упомянул нынешнего тренера команды Маурицио Сарри, при котором он потерял место в стартовом составе и не провел ни одной игры.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Общество
Угроза обрушения Собора Парижской Богоматери сохраняется
Разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Общество
26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Происшествия
Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов.
Авто
В Москве выставили на продажу Tesla Cybertruck за 666 тысяч рублей
За самодельный пикап а-ля Tesla на базе ВАЗовской "девятки" просят оригинальную сумму в 666,666 руб. Создателями копии, замеченной на прошлой неделе на дорогах столицы, оказались авторы YouTube-канала "Пушка Гараж".
Технологии
Qiwi внедрила новый алгоритм выявления подозрительных операций
Платежная система Qiwi внедрила новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных транзакций, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств
36-летний бывший футболист обошел по этому показателю защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка — 73,3 процента (958/1307) — вторая строчка.
Экономика
Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству
Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Политика
Зеленский запретил покупку электроэнергии у России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Политика
В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Общество
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Политика
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»
Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
Здоровье
Россиян предупредил Роспотребнадзор о передающейся через собак болезни
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Политика
Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга
Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Гаджеты
Выпуск смартфонов iPhone, Xiaomi и других может оказаться под угрозой
Корпорация Sony, выпускающая сенсоры серии IMX для камер мобильных устройств, не справляется с растущим спросом со стороны производителей смартфонов, ставя под угрозу выпуск новых и существующих моделей.
Финансы
Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний
Многие крупные банки и инвестиционные компании периодически публикуют свои прогнозы по курсу рубля, доллара, евро, а также другим валютам.