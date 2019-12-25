с чего всё началось

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Кино «КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.

Футбол Манджукич, прощаясь с «Ювентусом», не упомянул Сарри Многие фанаты обратили внимание на тот факт, что Манджукич не упомянул нынешнего тренера команды Маурицио Сарри, при котором он потерял место в стартовом составе и не провел ни одной игры.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Происшествия Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов.

Технологии Qiwi внедрила новый алгоритм выявления подозрительных операций Платежная система Qiwi внедрила новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных транзакций, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.

Экономика Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

Политика Зеленский запретил покупку электроэнергии у России Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.

Политика В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

Политика В партии Зеленского нашли причины потери Крыма Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.

Общество Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2» Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.

Политика Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2» Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.