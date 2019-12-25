Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
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Как следует из президентского указа
, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:
РИА Новости10:03

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Lenta.ru09:51
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В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
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26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение

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Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии

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Технологии

Qiwi внедрила новый алгоритм выявления подозрительных операций

Платежная система Qiwi внедрила новый алгоритм выявления и пресечения подозрительных транзакций, основанный на технологиях искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.
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Экс-защитник «Локомотива» обогнал ван Дейка по проценту выигранных единоборств

36-летний бывший футболист обошел по этому показателю защитника «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргила ван Дейка — 73,3 процента (958/1307) — вторая строчка.
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Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
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Зеленский запретил покупку электроэнергии у России

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Политика

В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье

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Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
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Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
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Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

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Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
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Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний

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Как работают Яндекс.Новости?
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