Политика
RT на русскомПутин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:РИА Новости10:03
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Политика
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