с чего всё началось

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Общество Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Политика «Северный поток-2» проложит новые маршруты Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».

Здоровье Современное отделение кардиологии откроется в ЦГБ города Бийска Уже в начале следующего года в Бийске, на базе Центральной городской больницы, на основе государственно-частного партнерства откроется Центр рентгенхирургических методов диагностики.

Шоу-бизнес Наташа Королева шокировала перекаченными губами На своей странице в социальной сети Instagram Королева опубликовала фотографии и видео, на которых заметно, что она увеличила губы.

Экономика Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.

Политика Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти "Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", — заявила Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

Общество Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.