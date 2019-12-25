Политика

RT на русскомRT на русскомПутин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Как следует из президентского указа
, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:
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Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

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