Политика
RT на русскомПутин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должностей нескольких официальных лиц. Среди них пять генералов, работавших в МВД, Следственном комитете и МЧС. Соответствующий указ подписан 25 декабря.
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с чего всё началось
Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:РИА Новости10:03
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Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Компания Allseas, приостановившая строительство трубы по дну Балтийского моря из-за санкций США, может продолжить работу, отметил Новак.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
Учительница провела урок детям в анатомическом костюме
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Авто
Daihatsu готовит к дебюту прототип TAFT
Стоит упомянуть, что название Taft уже использовалось Daihatsu для внедорожника, производство которого было запущено в 1974 году.
Технологии
В России запустили интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.
Общество
Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в интервью телеканалу RT рассказал, над чем никогда не будет шутить.
Здоровье
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после инсульта
Бывшей королеве красоты удалили часть черепа после того, как у нее случился разрыв аневризмы головного мозга.
Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Авто
Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера
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Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Политика
Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных
Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных.
Общество
Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете
Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России
Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Культура
Реальная любовь — или сексизм? Почему неловко смотреть на мужчин в классическом рождественском фильме (Bento, Германия) (Bento)
Энергетика
Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»
По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Космос
Уникальная фотосессия гравитационных волн
Десятилетием позже А. Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн как колебаний в пространстве-времени в своей общей теории относительности.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 50 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Политика
Россияне назвали главные победы и провалы России в 2019 году
Ключевыми событиями 2019 года, по мнению россиян, стали вступление в силу пенсионной реформы и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Происшествия
При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека
В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Экономика
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Армия и оружие
Путин: гиперзвуковое оружие есть только у России
Общество
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд
Ненадежные подрядчики «Северного потока - 2» могут попасть в суд. Работы по прокладке труб приостановлены из-за санкций США.