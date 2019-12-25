с чего всё началось

Президент России Владимир Путин освободил от должностей нескольких официальных лиц. Среди них пять генералов, работавших в МВД, Следственном комитете и МЧС. Соответствующий указ подписан 25 декабря.

Авто Daihatsu готовит к дебюту прототип TAFT Стоит упомянуть, что название Taft уже использовалось Daihatsu для внедорожника, производство которого было запущено в 1974 году.

Технологии В России запустили интернет-портал цифровой грамотности Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис цифроваяграмотность.рф, на котором россияне смогут узнать о возможностях и угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные, передает корреспондент РИА Новости с презентации проекта.

Авто Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.

Общество Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.

Энергетика Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома» По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.

Космос Уникальная фотосессия гравитационных волн Десятилетием позже А. Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн как колебаний в пространстве-времени в своей общей теории относительности.

Авто АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».

Авто В Москве подорожает эвакуация автомобилей Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 50 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.

Общество Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.