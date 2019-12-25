Политика
RT на русскомПутин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должностей нескольких официальных лиц. Среди них пять генералов, работавших в МВД, Следственном комитете и МЧС. Соответствующий указ подписан 25 декабря.
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с чего всё началось
Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:РИА Новости10:03
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Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Общество
Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Экономика
Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
На заседании в среду правительство рассмотрело план и направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России
Исполком WADA 9 декабря этого года единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Политика
США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР
Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Политика
Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН
США не выдают визы российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала, как тренирует интимные мышцы
42-летняя телеведущая призналась, что с некоторых пор практикует процедуры по укреплению интимных мышц, сопроводив откровения визуальным рядом.
Политика
Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга
Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Футбол
Бышовец: «Ни один нормальный легионер не поедет в Россию»
Анатолий Бышовец сообщил о деградации российского футбола. Бышовец отметил, что игроков РПЛ крайне низкий интеллектуальный IQ.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Россияне не должны потерять в зарплате в январе из-за новогодних праздников, которые продлятся больше недели.
Политика
В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Армия и оружие
Пентагон может сократить количество воинского контингента в Африке
Глава Пентагона Марк Эспер раздумывает над сокращением количества американских войск в нескольких странах Африки, а также выводе американцев из региона.
Армия и оружие
Израиль и Аль-Каида атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Общество
Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов
Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов.
Общество
Назван способ увеличения экспорта Газпрома в Европу в обход Украины
Газпром может увеличить поставки газа в Европу в обход Украины, несмотря на санкции США, благодаря мощности сухопутного газопровода Eugal, построенного специально для доставки конечным потребителям газа из морского газопровода «Северный поток – 2».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Политика
Россия сочла выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Компенсация в 2,9 миллиарда долларов, которую «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу», является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Происшествия
У российского писателя нашли арсенал оружия
В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Письмо Кеннеди о Санта-Клаусе показали на выставке в США
Письмо 35-го президента США датировано 28 октября 1961 года, оно адресовано восьмилетней Мишель Рохон из Мичигана.