Политика

RT на русскомRT на русскомПутин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должностей нескольких официальных лиц. Среди них пять генералов, работавших в МВД, Следственном комитете и МЧС. Соответствующий указ подписан 25 декабря.
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с чего всё началось
Как следует из президентского указа
, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:
РИА Новости10:03

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Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

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