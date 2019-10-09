Политика

Газета.RuГазета.RuПутин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что советник Путина покидает пост с 9 октября 2019 года.
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Почетная ссылка академика Глазьева

Комсомольская правда15:27

Путин уволил Глазьева с должности советника

РИА Новости10:58

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

РБК11:29

Путин уволил Глазьева с должности советника президента

Коммерсантъ11:13

Путин освободил Глазьева от должности своего советника

RT на русском11:06

Путин уволил своего советника

Известия11:32

Путин освободил Глазьева от должности советника президента России

ТАСС10:58
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Российский экономист, политик. Член Национальной академии наук Украины с 4 февраля 2009 по 14 декабря 2016.
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