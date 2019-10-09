Политика
Газета.RuПутин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что советник Путина покидает пост с 9 октября 2019 года.
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Авто
«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель
Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
32CARS.ru вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Политика
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства.
RT на русском 15:13
Единоборства
Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном
Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
В городе R 02:10
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk вчера в 08:10
Здоровье
Какие продукты помогут очистить сосуды, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты могут помочь очистить кровеносные сосуды.
Питерские заметки 09:14
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия» в спорте
Правительство Нидерландов приняло решение упразднить название Голландия в качестве второго и наиболее популярного именования страны.
ProstoProSport 07 октября в 23:47
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Авто
Компания Toyota представила новый внедорожный минивэн Granace
Официальная презентация нового Toyota Granace пройдет на стенде Toyota Auto Body на 46-м Токийском автосалоне в через несколько дней.
SpeedMe вчера в 00:37
Армия и оружие
Турция начала военную операцию «Родник мира» на территории Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал официальное объявление о начале военной операции на северо-востоке Сирии, сообщает 9 октября NTV.
REGNUM 09:36
Армия и оружие
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии
Российская газета 16:00
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Культура
Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу без мата
Российский ведущий, стендап-комик и резидент «Comedy Club» Гарик Мартиросян поделился с поклонниками информацией о своей новой концертной программе, которая получила соответствующее название — «Новый».
iReactor 14:50
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Футбол
Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом
Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Lenta.ru 15:57
Происшествия
В Саратове пропала девятилетняя девочка
Коммерсантъ Саратов 11:12
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня вчера в 06:00
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29