Политика
БИЗНЕС OnlineПутин уволил замглавы ФСИН: тот говорил, что ему стыдно за коллег
Заместитель руководителя федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ 18 марта подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.
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Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Политика
Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России
Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе.
Гаджеты
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Политика
США закрывают границу с Канадой
Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Политика
Новый украинский премьер призвал готовиться к экономическому кризису
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о возможном наступлении в стране экономического кризиса и поручил правительству подготовиться к такому сценарию.
Политика
Зеленский назначил нового генпрокурора Украины
Новым генеральным прокурором Украины назначена Ирина Венедиктова. Ранее ее кандидатуру поддержала Верховная рада.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Наука
Ученые ответили на вопрос о происхождении нового коронавируса
Основываясь на анализе геномной последовательности, учёные пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение нового коронавируса следует по одному из двух возможных сценариев.
Здоровье
Врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении коронавируса
Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса стали предметом критики их китайских коллег.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
В «Динамо» сомневаются, что чемпионат возобновится 10 апреля
Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили дал свою оценку тому, что российский чемпионат взял паузу до 10 апреля.
Армия и оружие
Российские военкоры нашли в Сирии место гибели Героя России Романа Филипова
Место гибели российского летчика гвардии майора Романа Филипова найдено в сирийском Идлибе, заявил российский военный репортер в Сирии Евгений Поддубный 18 марта в своем Тelegram-канале.
Финансы
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Культура
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Общество
В ВОЗ сообщили о первых испытаниях вакцины от коронавируса
Ранее 18 марта сообщалось, что ученые в США провели первые испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на людях.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Футбол
Фелипе Мело: В сборной Бразилии договаривались, что каждый ударит Месси по ногам. Иначе не остановить
Бывший полузащитник «Ювентуса», «Интера» и сборной Бразилии Фелипе Мело рассказал, как он вместе с партнерами по национальной команде пытался остановить Лионеля Месси.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Авто
Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию
Тольяттинская компания "ВИС-Авто", являющаяся дочерним предприятием "АвтоВАЗа", сообщила о старте выпуска специальной версии Lada 4x4, которой полагается бортовая платформа и огромные шины низкого давления.
Футбол
В «Спартаке» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский сообщил, что в московском клубе не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Политика
Обращение Зеленского сопроводили субтитрами с признанием в убийстве
Украинский телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения лидера страны Владимира Зеленского.