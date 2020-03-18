Заместитель руководителя федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ 18 марта подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

Путин уволил замглавы ФСИН: тот говорил, что ему стыдно за коллег

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