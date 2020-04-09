Политика

Газета.RuГазета.RuПутин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД. Указ опубликован на портале правовой информации.
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
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