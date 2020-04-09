Политика
Газета.RuПутин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД. Указ опубликован на портале правовой информации.
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Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Футбол
ЦСКА претендует на хавбека «Жилины»
Словацкий полузащитник Ян Бернат попал в сферу интересов московского ЦСКА. В настоящий момент футболист выступает за «Жилину».
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приблизились к сделке по нефти
В процессе переговоров в формате ОПЕК+ главные участники, Россия и Саудовская Аравия, сумели снять основные противоречия и приблизились к сделке по ограничению добычи нефти.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Политика
Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»
Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Кино
Анонсирована игра по мотивам фильма «Ад каннибалов»
Общество
Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение режима самоизоляции.
Игры
В Steam началась распродажа — скидки на Kingdom Come и Sekiro
В Steam начались скидки, которые будут действовать до конца выходных.
Наука
Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным
Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Общество
В России допустили еще один перенос ЕГЭ
В Рособрнадзоре допустили еще один перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — «ближе к осени».
Общество
Обновлена карта заражений коронавирусом в Нижегородской области
Опубликована обновленная карта заражений коронавирусом в Нижегородской области на 9 апреля.
Общество
Клименко посоветовал ресторатору Затуливетрову поехать в Коммунарку после ультиматума Смольному
Клименко предложил съездить Затуливетрову в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, перед тем, как принимать решение об открытии ресторанов.
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Гаджеты
Глава OnePlus зашёл с козырей, опубликовав ночные фото, сделанные на OnePlus 8 Pro
Было опубликовано две фотографии в разрешении 12 Мп: первая сделана на OnePlus, а вторая — «на другой флагман» (какой именно — не указано).
Общество
Собянин временно ограничил посещения кладбищ
Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
Власти Хабаровска первыми в России объявили о досрочном окончании учебного года для учеников 1–8-х классов.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Общество
Инфекционист, скрывшая поездку в Испанию, не считает себя виноватой
Бывший главный инфекционист Ставрополя Ирина Санникова заявила, что абсолютно не считает себя виноватой в том, что скрыла поездку в Испанию и заболела коронавирусом.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.