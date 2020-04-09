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Общество «Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.

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