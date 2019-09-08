В своем ведомстве генерал занимался направлением, связанным с защитой прав детей, в том числе сирот, социально незащищенных семей. Особый резонанс получила история, когда благодаря действиям Игоря Комиссарова удалось вывезти в Москву для операции лишившегося ноги сирийского мальчика.

с чего всё началось

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