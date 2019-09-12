Политика

РБКРБКПутин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В этом году во время прямой линии президенту напомнили этот случай. В ответ он пообещал выпить бокал, который оставил 20 лет назад нетронутым. 12 сентября Путин прилетел в Дагестан на памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине вторжения террористических банд со стороны Чечни и победе над ними.
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Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

РИА Новости07:53

Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Ботлихе

Молодежь Дагестана07:47

Путин выпил вместе с ополченцами в Ботлихе, как и обещал 20 лет назад

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RT на русском08:41

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

РБК08:06

Путин пообщался с дагестанскими ополченцами

Lenta.ru08:36

Видео: Путин выпил стопку с ополченцами в Дагестане

РЕН ТВ09:13
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