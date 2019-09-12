В этом году во время прямой линии президенту напомнили этот случай. В ответ он пообещал выпить бокал, который оставил 20 лет назад нетронутым. 12 сентября Путин прилетел в Дагестан на памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине вторжения террористических банд со стороны Чечни и победе над ними.

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

Энергетика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Единоборства Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.

Происшествия Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

Политика Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Политика Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.

Футбол Васину прооперировали колено в Германии Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.

Общество Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

Политика Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.

Футбол «Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com".

Финансы В Deutsche Bank заявили о приближении финансового краха Европы Решение Европейского центрального банка о введении отрицательной ставки по депозитам может привести к краху финансовой системы Европы, заявил 12 сентября журналистам генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

Политика Захарова уличила уволенного Болтона во лжи о России Помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, уволенный 10 сентября, скрывал реальное положение дел в администрации президента и распространял фейки о России.

Политика Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.

Политика Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.

Политика В Праге перенесут памятник маршалу Коневу В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

Культура В новом трейлере Gungrave G.O.R.E показали фрагменты сражений В ходе Tokyo Games Show 2019 создатели Gungrave G.O.R.E. представили новый трейлер будущего боевика.

Здоровье В России подорожали жизненно важные лекарства Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.