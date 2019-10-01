Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

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