Общество

Life.ruLife.ruПутин вручил Пахмутовой высшую госнаграду — орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного.
Читать в источнике
Комментировать9
Владимир Путин
Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха. Песни, ставшие достоянием нашего Отечества, написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым. Они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь.
— Владимир ПутинВести.Ru 13:07

Подробнее о событии

Верность призванию

Российская газета14:53

Актер Князев отпросился у Путина с церемонии награждения в Кремле

РБК14:48

Путин вручил Пахмутовой высшую награду России

REGNUM10:19

Путин назвал музыку Пахмутовой вдохновляющей

РЕН ТВ10:52

Пахмутова пожелала Путину мужества и энергии

РИА Новости10:30

Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного

Московский Комсомолец11:16

Пахмутова, Спиваков и Ширвиндт поблагодарили Путина за высокие государственные награды

ТАСС11:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:32, Ашберн
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Политика

В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
REGNUM 03:48
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 17:00
Технологии

Запущен игровой сервис Google Stadia

Игровой сервис Google Stadia заработал 19 октября, он позволяет пользователям запускать игры на удаленных серверах.
Sibnet Новости 19 ноября в 08:57
Технологии

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Ридус вчера в 18:22
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости 02:50
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Политика

Главы МИД G20 встретятся в японской Нагое

Главы МИД стран "Группы двадцати" проведут двухдневное заседание в японской Нагое.
РИА Новости 16:46
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

РИА Новости вчера в 07:08
Футбол

Клаудио Маркизио: «Не понимаю, почему у Иньесты нет Золотого мяча»

Бывший хавбек туринского "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что восхищается экс-игроком "Барселоны" Андреасом Иньестой.
Sport.ru 17:14
Общество

Законопроект о налоге на самозанятых приняли в Госдуме в первом чтении

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.
Москва 24 08:20
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 14:21
Футбол

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»

Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.
Чемпионат 08:18
Футбол

Футболисты «Тамбова-М» примут «Локомотив-М» на стадионе «Локомотив»

Ближайшие матчи футболисты «Тамбова» проведут с московским «Локомотивом».
Тамбовская жизнь 19 ноября в 02:13
Происшествия

Россиянин обстрелял улицу из автомата из-за семейного скандала

Lenta.ru 17:14
Футбол

Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

ФАН 06:02
Спорт

Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Спорт-Экспресс 12:16
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ 16:28
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК 16:36
Общество

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
BFM.ru вчера в 13:19
Политика

Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана

РБК 15:27
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Гаджеты

Xiaomi представила в Москве новые смартфоны

Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Коммерсантъ 12:00
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
Авто

Nissan и Dongfeng показали недорогой аналог Nissan X-Trail

Новый кроссовер бренда Venucia, который пока не получил названия, разрабатывался совместными усилиями компаний Nissan и Dongfeng.
Тарантас Ньюс 19 ноября в 01:57
Хоккей

«Автомобилист» в овертайме переиграл «Авангард» в матче КХЛ

Красная весна 15:57
Гаджеты

Стало известно, как можно использовать старый смартфон

Astera 11:18
Общество

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и премии Ленинского комсомола. Кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное