Общество

REGNUMREGNUMЛетчикам, посадившим в поле самолет, Путин вручил звезды Героев России

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил звезды Героев России посадившим в кукурузное поле пассажирский самолет Airbus A321 летчиками Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Церемония вручения государственных наград прошла сегодня, 21 ноября, в Кремле.
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Владимир Путин
В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России.
— Владимир ПутинТелеканал 360° 11:47

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