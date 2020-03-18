Политика
Национальная служба новостейПутин в Крыму встретится с представителями общественности
Визит президента состоится 18-19 марта. Ранее сообщалось, что глава государства проведет встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста.
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Владимир Путин встречается с общественностью в Севастополе (прямая трансляция)
Независимое телевидение Севастополя11:26
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