Политика
Национальная служба новостейПутин в Крыму встретится с представителями общественности
Визит президента состоится 18-19 марта. Ранее сообщалось, что глава государства проведет встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста.
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Игры
Новая «Call of Duty» станет перезагрузкой «Black Ops»
Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Политика
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве.
Здоровье
В Воронеже вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
По сообщению пресс-службы областного правительства, на территории Воронежа вводится режим повышенной готовности.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Футбол
Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина
Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Финансы
Moody’s прогнозирует увеличение стоимости заимствований регионов России из-за коронавируса
Стоимость заимствований российских регионов путем размещения облигаций может увеличиться из-за пандемии коронавируса, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Космос
Лед Меркурия частично возник из его минералов
До сих пор считалось, что весь лед в приполярных кратерах экзогенный — то есть возник не на самой планете.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия с участием более 50 человек
В Петербурге из-за опасности коронавируса запрещены публичные мероприятия численностью более 50 человек.
Здоровье
На Камчатке пообещали пересмотреть оплату больничных
Порядок оформления и оплаты больничных листов для людей на карантине из-за угрозы коронавируса будет пересмотрен в Камчатском крае, заявил запредседателя правительства Камчатки Владимир Пригорнев 18 марта на заседании регштаба, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Футбол
Михаил Прокопец: «Федун волнуется — и правильно делает»
Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что сложившуюся ситуацию в футболе могут признать простоем, что позволит клубам ограничить выплату зарплаты футболистам.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с 2016 года
Стоимость "черного золота" марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже 29 долларов за баррель.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Наука
В Оксфорде разработали тест на наличие нового коронавируса
Ученые из Оксфордского университета разработали тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, дающий результат уже через 30 минут, сообщает TechCrunch.
Общество
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.
Общество
США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира
Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Наука
Ноты помогли при создании новых белков
Биоинженеры из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, который переводит структуру белка в музыкальные ноты, а затем использует их для машинного обучения.
Гаджеты