Визит президента состоится 18-19 марта. Ранее сообщалось, что глава государства проведет встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста.

Путин в Крыму встретится с представителями общественности

Футбол Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.

Общество Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Космос Лед Меркурия частично возник из его минералов До сих пор считалось, что весь лед в приполярных кратерах экзогенный — то есть возник не на самой планете.

Здоровье На Камчатке пообещали пересмотреть оплату больничных Порядок оформления и оплаты больничных листов для людей на карантине из-за угрозы коронавируса будет пересмотрен в Камчатском крае, заявил запредседателя правительства Камчатки Владимир Пригорнев 18 марта на заседании регштаба, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Хоккей Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Футбол Михаил Прокопец: «Федун волнуется — и правильно делает» Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что сложившуюся ситуацию в футболе могут признать простоем, что позволит клубам ограничить выплату зарплаты футболистам.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Политика Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

Общество Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля.

Общество США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом.

Политика Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.

Энергетика Путина удивил рост цен на бензин в России Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.