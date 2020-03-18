Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПутин в Крыму встретится с представителями общественности

Визит президента состоится 18-19 марта. Ранее сообщалось, что глава государства проведет встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также вручит государственные награды строителям Крымского моста.
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Видеотрансляция: Владимир Путин прибыл в Крым

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Вести.Севастопольвчера в 10:07

Путин посетит Крым

RT на русскомвчера в 08:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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