"Глава государства [17 сентября] посетит кризисный центр МЧС России, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

Путин в МЧС обсудит ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке

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