Политика

ТАССТАССПутин в МЧС обсудит ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке

"Глава государства [17 сентября] посетит кризисный центр МЧС России, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться

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В Dota 2 изменили систему поиска игр

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США нацелились на войну с Ираном: войска приведены в боевую готовность

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